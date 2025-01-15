الادميرال ايراني: مدمرة زاغروس هي العين اليقظة للقوات البحرية 

العالم - ايران

وقال الادميرال ايراني في كلمة القاها في مراسم الحاق اول مدمرة ايرانية مخصصة للرصد الاستخباري ورصد الذبذبات ، وهي مدمرة "زاغروس" ايرانية الصنع، الى الخدمة ضمن وحدات اسطول الجنوب في القوات البحرية للجيش الايراني، ان مدمرة زاغروس ستكون العين اليقظة والثاقبة للقوات البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية في اعالي البحار والمحيطات.

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وقد حضر هذه المراسم رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري" والقائد العام للجيش الايراني اللواء السيد "عبدالرحيم موسوي" ، ووزير الدفاع الايراني العميد طيار "عزيز نصيرزادة، وقائد القوات البحرية للجيش الايراني الادميرال "شهرام ايراني" وعدد من القادة العسكريين للجيش الايراني،

وتابع الادميرال ايراني ان المدمرة زاغروس تعتبر كنزا ثمينا للقوات المسلحة الايرانية وان احدث المنجزات الالكترومغناطيسية والالكترونية والسيبرانية في مجالات تحت سطح الماء، و الجو، وسطح الماء، قد تمت الاستفادة منها في صنع هذه المدمرة الايرانية الجديدة.

كما اوضح بأن كافة المنظومات المستخدمة في هذه المدمرة صنعها الشباب الايرانيون الغيارى، مضيفا بان الوصول الى هذه المنجزات كان سببه حاجتنا للسيطرة والاشراف الاستخباري والمعلوماتي لتأمين الامن البحري المستدام في منطقة المحيط الهندي والمحيطين الاطلسي والهادئ وكافة الممرات المائية، وهو ما توصلنا اليه اليوم.