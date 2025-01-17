خارجية السودان تندد بالعقوبات الأميركية 'غير الاخلاقية' على البرهان

العالم - السودان

وجاء في بيان للخارجية السودانية أن قرار فرض العقوبات "لا يعبر إلا عن التخبط وضعف حس العدالة"، بعد 21 شهرا على بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وشددت الخارجية على أن البرهان "يدافع عن الشعب السوداني في وجه مخطط الإبادة الجماعية".

وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان المتهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدنيين، بعد أيام على خطوة مماثلة استهدفت قائد قوات الدعم السريع.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "واصل أفراد القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان ارتكاب فظائع خصوصا عبر استهداف مدنيين وبنية تحتية مدنية وإعدام مدنيين".

وأضاف "القوات السودانية المسلحة انتهكت القانون الإنساني الدولي (...) واستخدمت التجويع تكتيك حرب وعرقلت جهود السلام"، في وقت ما زال النزاع في السودان مستمرا منذ نيسان/نيسان 2023.

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