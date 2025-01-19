حماس: بداية الصفقة تأخّرت بسبب تلاعب الاحتلال بقائمة الأسماء المتفق عليها

العالم-فلسطين

وأكد النونو أن الاحتلال يقوم بتأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى لا يتم الاحتفاء بهم، موضحا أن رفض الاحتلال التهدئة المسبقة قبل تسليم قائمة الأسرى أدى إلى التأخير في التنفيذ.

وأشار النونو، إلى أنه كان من المفترض تسليم 4 أسيرات صهاينة مقابل 120 أسيرا وأسيرة فلسطينية وتم تقليص العدد لظروف الميدان، مؤكدا أن حال الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحهم يكشف حجم الإجرام الذي تم ارتكابه بحقهم.

وأوضح مدير الإعلام في مكتب الأسرى بحركة حماس، أن الاحتلال يقوم بتأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى لا يتم الاحتفاء بهم، لافتا إلى أن مظهر تسليم أسرى الاحتلال اليوم يكشف التفاف الفلسطينيين حول المقاومة.