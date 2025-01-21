بنيران قوات الاحتلال.. مقتل مستوطن وإصابة آخر شرق قلقيلية

العالم _ فلسطين

وذكرت مصادر عبرية أن الحادث وقع نتيجة تشخيص خاطئ، حيث اعتقد أحد الجنود أن المستوطنين هما فلسطينيان. ووصفت حالة أحد الجريحين بالحرجة، بينما كانت حالة الآخر خطيرة.

في سياق متصل، أقدم مستوطنون على إحراق منازل ومركبات في بلدتي الفندق وجينصافوط، حيث هاجموا المنطقة بحماية من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات، مما أدى إلى تصدي المواطنين لهم، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاههم.

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تجدر الإشارة إلى أن بلدة الفندق تتعرض لهجمات متكررة وتحريض كبير من جانب المستوطنين، خاصة بعد مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار وقعت قبل أسبوعين بالقرب من البلدة.

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