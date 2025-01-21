طور جديد من الرواية الفلسطينية.. اسطنبول تستضيف منتدى 'تواصل 4'

العالم _ مراسلون

وقال زياد العالول الناطق باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لقناة العالم: شعبنا في غزة يحتاج الدعم على كل المستويات من المجتمع الدولي بما فيه الرواية التي تثبت السردية الفلسطينية اضافة الى دعم صمود هذا الشعب باعادة الاعمار ومساعدته في مواصلة هذا النضال من اجل التحرير.

المنتدى الذي استمر ليومين شمل حلقات نقاش وندوات شارك بها الاعلاميون حول نصرة قضيتهم

هنا كانت قناة العالم بطاقمها حاضرة رفقة زملاء من مختلف وسائل الاعلام العالمية في مشهد يعكس الارتباط الوثيق للإعلام المقاوم بالقضية الفلسطينية.

وقالت مراسلة قناة العالم شادية بني شمسة: كمراسلة قناة العالم في شمال الضفة الغربية كنت حريصة على حضور هذا المؤتمر المنعقد في تركيا وايضا حرص القناة الدائم على تغطية الاحداث في الضفة الغربية وفي غزة خصوصا ونحن صوت الفلسطينيين في داخل فلسطين وخارجها لايصال الحقيقة ونقلها بالصورة المناسبة والقوية للعالم اجمع.

شاهد ايضا.. مراسل العالم.. اجتماع نساء الأمة الاسلامية في اسطنبول لنصرة الاقصی

يجمع الاعلاميون هنا ان المنتدى شكّل منصة لبحث سبل مواجهة حملات التضليل والتعتيم على جرائم الاحتلال، وأبراز الدور المحوري للإعلام لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم.

في حرب الرواية مع الاحتلال الاسرائيلي تتجسد اهمية هذا الحشد الاعلامي، هنا رويت الحكاية بالدم عبر قائمة طويلة من الشهداء، هنا جاء الكل ليؤكد ان الرسالة امانة وان التغطية مستمرة.