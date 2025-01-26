من مصر الى..! ما مصير الأسرى الفلسطينيون؟ +فيديو وصور

العالم - فلسطين

وجاء في بيان المقاومة هذا، أن قيادة حركة حماس وعدد من قيادات الفصيل الفلسطيني وأهالي الأسرى، استقبلوا الأسرى، ولهذا الغرض قام وفد من مسؤولي الحركة برئاسة محمد درويش رئيس مجلس الشورى الفلسطيني يتوجه إلى القاهرة.

ويعتزم الوفد الاجتماع مع مسؤولين مصريين واستلام الأسرى الفلسطينيين المنتمين لحماس الذين تم الإفراج عنهم في مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إرسال وفود إلى القاهرة للغرض ذاته.

وفي ذات السياق، قال عبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني لوكالة أسوشيتد برس: "إن بعض الأسرى الذين تم نقلهم إلى مصر بعد إطلاق سراحهم، سيتم إرسالهم إلى دول أخرى، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس، مشيرا إلى استعداد الجزائر وتونس وتركيا لاستقبال بعض هؤلاء الأسرى في المنفى.

هذا وقالت تقارير فلسطينية مختلفة أنه من المتوقع أن يغادر بعض الأسرى مصر خلال 72 ساعة بعد التنسيق مع الدول المستضيفة، حيث سيحصلون على الوثائق اللازمة لدخول تلك الدول، وسيتم متابعة علاجهم في تلك البلدان بعد مغادرتهم مصر.

في غضون ذلك، وصلت ثلاث حافلات إلى مدينة رام الله تحمل 114 أسيرًا فلسطينيا محررا، بينما وصل 16 أسيرا إلى قطاع غزة.

كما تم إبعاد 70 أسيرا إلى خارج فلسطين في إطار الاتفاقات المتعلقة بالإفراج عن الأسرى في صفقة تبادل مع الكيان الصهيوني.