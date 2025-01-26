شابة فقدت كل عائلتها تناشد العالم: فقط دعوني أعود الی بيتي في غزة

العالم - خاص بالعالم

وقالت الشابة الفلسطينية انها جالسة علی الارض، منذ تسليم المجندات الاسرائيليات الـ4، أملاً بفتح المعبر الاسرائيلي الذي من المقرر ان يفتح امام عودة النازحين الفلسطينيين الی بيوتهم في شمال غزة.

وقالت الشابة الفلسطينية لقناة العالم انها فقدت أبيها و5 من أخواتها الذين ارتقوا شهداء ولها أخاً مفقوداً وأخاً اسيراً وأخاً جريحاً وقد استشهدن نساء اخوتها وأولادهن في عملية الابادة التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في غزة.

وناشدت العالم قائلة ان ما يحدث للفلسطينيين يكفي ولينتبه العالم لوضع أهالي غزة، فقد استشهد اليوم 3 أشخاص بعد رغم اتفاق وقف اطلاق النار وأنها وأهل غزة لايريدون سوی العودة الی بيوتهم المهدمة وإقامة خيم فوق ركام اراضيهم.

وأوضحت ان النازحين الفلسطينيين ينتظرون منذ يوم أمس علی الحاجز دون العثور علی غذاء أو ماء او مكان للانتظار.

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