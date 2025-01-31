إصابة 3 فلسطينيات في مخيم جنين جراء قصف لطائرات الاحتلال

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وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له، أن طواقمه في جنين تسلمت من جيش الإحتلال 3 مصابات بالشظايا نتيجة القصف في مخيم جنين، وجرى استلامهن على حاجز الجلمة (شمال جنين)، وإصاباتهن خارجية.

وقصفت طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى داخل مخيم جنين بصاروخين، حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ جيش الكيان الإسرائيلي عدوانا على محافظة جنين، تركز على مدينة جنين مركز المحافظة ومخيمها للاجئين وبلدات أخرى.

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يواصل جيش كيان الاحتلال لليوم 11 على التوالي، عدوانه على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة جنين ومخيمها، مخلّفًا 17 شهيدًا وعشرات الجرحى، ودمارًا كبيرا في الشوارع والبنية التحتية، عدا عن نزوح مئات العائلات من المخيم.

وبموازاة بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 2023، وسّع جيش الكيان الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن استشهاد 892 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين.