كاميرا العالم ترصد المشهد الميداني قرب مخيم جنين

العالم _ مراسلون

وقالت مراسلة العالم في جنين، راية عروق، إن المدارس في محيط مخيم جنين وعدة مناطق من المدينة لا زالت مغلقة على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح الفصل الثاني الدراسي، وذلك بسبب الاجتياح المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصورت كاميرا العالم المركبات المدمرة في هذه المنطقة إثر اقتحام الاحتلال للمخيم قبل 16 يومًا، والسواتر الترابية التي وضعها في هذه المنطقة.

وأوضحت مراسلة العالم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل منذ 16 يومًا على تدمير البنى التحتية في محيط مخيم جنين، ولا يتوقف هذا الدمار فقط في قلب المخيم.

وبينت أن الصور التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي من المخيم مؤلمة جدًا، حيث دمر مئات المنازل ولا حصيلة نهائية لأرقام المنازل التي تم تدميرها.

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