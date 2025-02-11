سفير ايران لدى السعودية: طهران والرياض نحو تطوير وتوطيد تعاون ثنائي

العالم _ إيران

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفال أقامته السفارة الإيرانية في قصر الثقافة بحي السفارات بمدينة الرياض، لمناسبة اليوم الوطني والذكرى الـ 46 لإنتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، حضره نائب أمير منطقة الرياض، ومساعد وزير الداخلية، ومساعد وزير الدفاع السعودي، ومدراء ومسؤولون من وزارة الخارجية السعودية، وجمع من المسؤولين الحكوميين والثقافيين والإعلاميين السعوديين، إضافة إلى حشد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في السعودية والملحقین العسكريين والدفاعيين من مختلف الدول، وعدد من الإيرانيين المقيمين.

وأشار السفير عنايتي في هذا الحفل، إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهوریة مسعود بزشکیان وكبار المسؤولين في بلادنا لتطوير العلاقات مع الجيران وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت على تعميق التعاون مع دول الخليج الفارسي.

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ولفت إلى تطور العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وتعزيزها خلال العامين الماضيين مؤكدًا أن البلدين يسيران بعناية في اتجاه تنمية وتعميق وتوطيد التعاون الثنائي، ويسيران على هذا المسار باهتمام خاص من سلطات البلدين.

وأدان السفير عنايتي الجرائم الوحشية التي ارتكبها الکیان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، والتي أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، مطالبًا باهتمام ودعم الدول المعنية لمواصلة وقف إطلاق النار في فلسطين.

وعلى هامش المراسيم، أقيم معرض للمصنوعات اليدوية الإيرانية منها السجاد العجمي والأطباق المطلية والصور الخلابة لإيران، ومن ثم قامت فرقة موسيقية إيرانية بأداء مقطوعات من الأناشيد التقليدية والمحلية الإيرانية والتي جذبت انتباه الجمهور.