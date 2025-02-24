مدينة بيت لاهيا الزراعية تتحوّل الى منطقة غير صالحة للحياة.. والسبب!

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مدينة بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي المدينة بشكل كامل.



وأشار محمد البلبيسي مراسل العالم في بيت لاهيا إلى أن كل شيء في تلك المدينة مدمر وان هذه المدينة الجميلة التي كانت تشتهر بالزراعة والمشاهد الخلابة والبنايات المتواضعة، دمرها الاحتلال الإسرائيلي ودمر الأشجار وأيضًا معالم الحياة الجميلة، حيث أن المنطقة التي لم تعد كما كانت، ولكن هناك إصرار لسكان منطقة بيت لاهيا لإعادة بنائها.

وفي حوار مع مزارع فلسطيني قال: مدينة بيت لاهيا كانت مشهورة بالحمضيات والفراولة والزراعة. الآن مدينة بيت لاهيا أصبحت مدينة أشباح، الاحتلال دمر كل الأراضي والأشجار: الحمضيات، السدر، الجوافة، والفراولة، كل آلات الزراعة دُمرت. الآن نذهب إلى الأراضي ونحضر حطبًا لنستعمله للنار بدلاً من الغاز والوقود، كان هذا العود يحمل شجرة، والاحتلال دمر الحجر والشجر والبشر.



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وقال مراسلنا : الكثير من سكان مدينة بيت لاهيا يصرون على البقاء في هذه الأرض حتى وإن دُمرت واقتُلعت أشجارها، وتحولت من مدينة جميلة إلى مدينة مدمرة. لكن بقاء هؤلاء الناس رسالة للمحتل.

وقالت سيدة فلسطينية من بيت لاهيا:"بيت لاهيا أكيد صارت جحيمًا. كانت منطقة جميلة ، كان السياح يأتون إليها من رفح، من خان يونس، من بيت حانون، من كل مكان. لكن الآن اختلف الأمر. عندما نذهب إلى منازلنا، لا نجدها. أصبحنا نعيش في خيام. صار أولادنا يتجرجرون وراءنا. أريد أن أجلس في مكان ولا أجده. كله نار، كله دمار. لا أعرف كيف تغيرت الحياة تمامًا."

هذه هي مدينة بيت لاهيا التي كانت تشتهر بالمشاهد الجميلة التي تملأ العين من شدة الجمال. كانت الأراضي الزراعية خضراء والمنازل جميلة يسكنها الناس، ولكن اليوم تشتهر بمشاهد الخراب والدمار.

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