بالفيديو.. ما الذي يحمله وزير خارجية أميركا الجديد خلال زيارته لـ ’تل أبيب’؟

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وزير الخارجية الأمريكي يصل القدس المحتلة في أول زيارة له للمنطقة، وتأتي هذة الزيارة على وقع تصاعد الضغوط الدولية للاستئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.

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مباحثات واجتماعات عدة أجراها وزير الخارجية الامريكي بالقدس المحتلة وتل ابيب مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الكيان أضافة لوزير الحرب والخارجية وزعيم المعارضة الإسرائيلي "يائير لبيد" تمحورت حول استمرار المرحلة الاولى من الصفقة وتمديد المدة الزمنية واستعادة كافة المحتحزين الإسرائيلين وانهاء حماس والحفاظ على أمن إسرائيل وحمايتها وتعزيز وجودها بالمنطقة على حد وصفهم

ومعروف عن روبيو وزير خارجية أمريكا مواقفة المؤيدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي حتى قبل تسلمه لمنصبه الحالي.