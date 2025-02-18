فشل سياسة استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية

العالم - بانوراما

وأضاف عراقجي أن الخليج الفارسي يدخل عصرا جديدا بفضل الدبلوماسية النشطة و السياسة الخارجية الإيرانية الموجهة نحو جيرانها، في مؤشر واضح على فشل سياسة إقصاء إيران من الترتيبات الإقليمية.. وشدد على الحفاظ على التوافق الحالي بين دول المنطقة لمواصلة هذا المسار.

وأكد عراقجي أن الأمن المستدام لا يمكن تحقيقه دون توفير الأمن للجميع، لافتا إلى أن الأمن في الخليج الفارسي مفهوم موحد ويجب أن يستفيد منه الجميع وإلا فلن يكون هناك أمن لأحد.

وتستضيف هذه الحلقة من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق د.سيد هادي أفقهي ومن بيروت رئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين د.محسن صالح.. لتناقشهم هذه الأسئلة:

- كيف تقرؤون تصريح عراقجي في أن نشاط إيران الدبلوماسي مؤشر على فشل سياسة إقصائها من الترتيبات الإقليمية؟

- ماذا يعني عراقجي من إعلانه أن الخليج الفارسي يدخل عصرا جديدا بفضل الدبلوماسية النشطة الإيرانية نحو جيرانها؟

- عراقجي أعلن أن أمن الملاحة في الخليج الفارسي ناتج عن استراتيجية إيران في ضمان الأمن المحلي.. كيف تعليقكم؟

- عراقجي: الأمن المستدام لا يمكن تحقيقه دون توفير الأمن للجميع.. ما دلالات هذا الكلام؟

- هل الدور المتميز الذي تلعبه إيران في الخليج الفارسي يسهم في الحفاظ على أمن الطاقة؟ وكيف يتم ذلك؟

- ما رسالة إيران من تحذيرها من محاولات بعض القوى من خارج المنطقة لجعل الخليج الفارسي مركزا للأزمات والصراعات؟

- تحدث عراقجي عن مفهوم شامل للأمن الجماعي، وضرورة الاستقلال الاستراتيجي للمنطقة.. ما المقصود بالأمن الجماعي؟

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