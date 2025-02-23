الاحتلال ينشر وحدة دبابات بجنين ويستعد للبقاء في المخيمات

العالم – بانوراما

وأعلن جيش الاحتلال توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، وذكر أن قوات من لواء ناحال ووحدة دوفدفان بدأت العمل في منطقة جنين.

ومنعت قوات الاحتلال التجول في بلدة قباطية وشنت حملة اعتقالات في نابلس ضمن عملية عسكرية مستمرة شمالي الضفة الغربية منذ أكثر من شهر.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن دخول الدبابات في الضفة الغربية يمثل ردعا قويا ورسالة واضحة للفلسطينيين، مؤكدة عدم استبعاد مسؤولي الكيان الإسرائيلي انضمام الطائرات المقاتلة أيضا إلى العملية إذا لزم الأمر.

وهي المرة الأولى منذ ما سميت عملية السور الواقي عام 2002 التي يستخدم فيها هذا النوع من القوات في الضفة الغربية.

ولمناقشة هذا الموضوع تستضيف هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" من مدينة رام الله عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمد دويكات ومن سان فرانسيسكو الكاتب والباحث السياسي د.طارق أبو حمدية.. لتناقشهما هذه الأسئلة:

- الاحتلال أرسل وحدة دبابات ولواء ناحال إلى جنين.. ما دلالات هذه الخطوة؟

- الاحتلال يخطط لتوسيع العملية العسكرية شمالي الضفة الغربية.. ما أهداف الكيان من توسيع العملية؟

- الاحتلال لا يستبعد انضمام طائرات مقاتلة إلى العملية العسكرية في الضفة الغربية هل يريد تدمير الضفة على غرار غزة؟

- كاتس قال إنه لن يسمح بعودة الفلسطينيين إلى المخيمات.. كيف تقرأون هذا الإجراء؟

- هل تنتهي هذه العملية بضم الضفة للأراضي المحتلة؟

- هل هذه العملية جاءت بضوء أخضر ومباركة ترامب الذي قال إن مساحة إسرائيل صغيرة؟

- هل المقاومة قادرة على صد هذا العدوان؟

- ما موقف السلطة من هذه الغطرسة؟

- أين الامم المتحدة والمنظمات الدولية من هذه الاعتداءات؟

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