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لاريجاني: ترامب خطط للعدوان على ايران.. هددوني بالاغتيال واعطيتهم الجواب المستحق

لاريجاني: ترامب خطط للعدوان على ايران.. هددوني بالاغتيال واعطيتهم الجواب المستحق
الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد علي لاريجاني، مستشار قائد الثورة الإسلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم مسبق بالعدوان الإسرائيلي على إيران وخطط له، لكنه خدع الشعب بتصريحاته المتناقضة. مشيراً إلى أنه تعرض خلال الحرب الأخيرة لتهديدات بالاغتيال إن لم يغادر البلاد، لكنه ردّ على المهددين بما يستحقونه.

وقال لاريجاني في تصريح: "قبل يوم من العدوان الإسرائيلي على إيران، أعلن ترامب أن المفاوضات مع طهران مستمرة، لكنه بعد العدوان أعلن عن مهلة 60 يوماً، واليوم هو اليوم الحادي والستون، ما يؤكد خداعه".

كما قال عن تصرفات عناصر الكيان الصهيوني للاتصال بمسؤولي البلاد وتهديدهم: خلال العدوان الاسرائيلي الأخير، تلقيت اتصالاً وقيل لي إن لديك 12 ساعة لمغادرة البلاد، وإلا فإن حياتك في خطر وسنرسلك إلى صديقيك، الشهيد باقري والشهيد سلامي.

وأضاف مستشار قائد الثورة : كنت أعرف من أين يتصلون، وأعطيتهم الجواب الذي يستحقه نتنياهو.

كما أشار لاريجاني إلى المفاهيم الخاطئة لدى إسرائيل وأمريكا بشأن إيران والإيرانيين، قائلاً: ظنت هذه الدول أن الشعب سينأى بنفسه سريعًا عن الحكومة في هذه الحرب، لكن الشعب أثبت توهمهم.

واستمر في الإشارة إلى خطط الكيان الصهيوني، قائلاً: كانت إسرائيل تنوي التوجه نحو استهداف قائد الثورة بعد استهدافها لرؤساء السلطات الثلاث ، لكنها فشلت أيضًا في هذه الخطة.

وأكد: في بداية الحرب، كانت القوة العسكرية الإيرانية أقل من قوة إسرائيل، وكان يوم الاثنين، الأسبوع الأول من الحرب، يومًا مهمًا للغاية. لكن قواتنا المسلحة غيرت المعادلات.

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وأشار لاريجاني أيضًا إلى أن الكيان الصهيوني وأمريكا تجاهلا الحسابات الثقافية والحضارية للشعب الإيراني.

وحول الرد الايراني على العدوان الامريكي، قال لاريجاني: ستة صواريخ إيرانية برأس حربي وزنه 400 كيلوغرام أصابت القاعدة الأميركية في قطر ، ونحن تعرف تماما ما حدث، لكن دعوا ترامب يستمتع بأوهامه.

واكد مستشار قائد الثورة ان علينا إعادة النظر في المفاوضات النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وحول دور رئيس الوكالة الدولة للطاقة الذرية في العدوان على ايران قال لاريجاني: غروسي أصبح من بين الخاسرين في العدوان وهو كان بنفسه من ممهّدي الطريق إليها.

وقال لاريجاني: 3 دول أوروبية كانت وراء "إسرائيل" في العدوان.. والصين وروسيا أدركتا حدود قوة أميركا

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