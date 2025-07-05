الضفة على فوهة إنفجار: تصعيد إستيطاني بدعم جيش الإحتلال

ولفت مراسلنا إلى أن هذا المشهد ليس مشهداً تمثيلياً، بل واقعاً نراه كفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل يومي. أي فلسطيني يحاول مغادرة مدينته - من رام الله إلى أريحا، من رام الله إلى نابلس، من الخليل إلى بيت لحم - يصطدم بمئات المستوطنين الذين يطلقون النار عليه، أو يقومون بإلقاء الحجارة، أو منعه من المرور، أو السيطرة على أرضه.

وأضاف: حين نقول إن أكثر من 63% من الضفة الغربية أصبحت خارج إطار سيطرة السلطة الفلسطينية، فإن هذا يعني أن المستوطنين باتوا يهيمنون فعليًا على هذه النسبة من أراضي الضفة، وهم الآن بصدد إقامة "دولة المستوطنين" على الأرض.



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وتابع : إن تحذيرات الأونروا وغيرها من التحذيرات الصادرة عن جهات دولية ومحلية، ليست عبثية. لدينا تقارير يومية تصدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تتضمن معلومات وبيانات تُشيب لها الولدان.



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