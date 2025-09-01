مجلس التعاون: مخطط «إسرائيل الكبرى» وهمٌ وتهديدٌ للأمن العربي

وأوضح جاسم البديوي، خلال لقاء مع صحيفة "القبس"، أن هذا المخطط يمثل استخفافا واضحا بالقانون الدولي، وأن دول المجلس أعربت عن رفضها المطلق لأي أوهام توسعية تمس سيادة الدول العربية، محذرة من تداعيات هذه التوجهات على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف جاسم أن دول مجلس التعاون تقف موحدة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أثار عاصفة من الإدانات عقب تصريحات قال فيها إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتشمل "إسرائيل الكبرى" وفق المزاعم الإسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

وردا على ذلك، أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامون للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بيانا مشتركا.

وتمحور البيان المطول حول تصريح نتنياهو، والمساعي الاستيطانية الأخيرة في الضفة الغربية، مشددين على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحذر البيان من من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.