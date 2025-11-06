مراسل العالم يرصد آخر تطورات العدوان الإسرائيلي جنوب لبنان

وأوضح مراسل العالم في بيروت إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية وبذلك شمل أربع قرى بأربع أقضية جنوب لبنان.

وأضاف أن الغارات التي شنها العدو إسرائيلي على المناطق التي استبق بالتحذيرات كانت تستهدف مناطق ومواقع مدنية كمحطات وقود، في طير دبا ، ومزرعة للدواجن في وادي طورا بالعباسية، إضافة الى مكتبة ومطعم في بلدة الطيبة، الى جانب منزل لأحد الشهداء المدنيين من بلدة الطيبة بالإضافة الى أحد منازل في بلدة عيتا الشعب.

ولفت أن هذه النقاط المستهدفة التي أعلنها الاحتلال نقاط تابعة لحزب الله إنما هي منازل للمدنيين وبنى تحتية لبنانية.

وكان مراسل العالم قد أفاد قد قليل أن جيش الاحتلال طلب من أهالي بعض النقاط خروجهم نحو مسافة 100 متر عن تلك النقاط، مردفا ذلك ببيان آخر أنه يقوم بضرب أهداف دون تهجير الأهالي، حسب ما شاع في مواقع التواصل.

وأضاف عزالدين أن هذه الاعتداءات أثارت العديد من ردود أفعال على مستوى حكومي ورسمي حيث علق الرئيس اللبناني في جلسة مجلس الوزراء عليها أن إسرائيل لا تطبق قرار 1701 وكذلك لا تريد التفاوض على هذه الاعتداءات.

وأفاد مراسلنا أن رئيس الحكومة اللبنانية علق على العدوان الإسرائيلي اليوم، إضافة الى بيانات متعددة أصدرتها العديد من القوى والشخصيات السياسية.

وأشار مراسل العالم الى رسالة حزب الله وجهها الى رؤساء السلطات الثلاث حيث وضع النقاط على حروف، محذرا فيها كل اللبنانيين من أن العدو الإسرائيلي لا ينوي استهداف المقاومة بل يريد استهداف كل اللبنانيين من خلال الضغط على حزب الله ومصالح المدنيين.

وقال إن حزب الله أكد في رسالته أن هذه الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة وخاصة عبر مبعوثيها من خلال التهديدات والتحذيرات، تشجع الكيان الإسرائيلي المتمادي بإعتداءاته على جرائمها وعدوانها.