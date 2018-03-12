مقتل مسؤول "الدفاع الجوي" في "داعش" و15 من التنظيم بالفلوجة

وافاد موقع "السومرية نيوز" عن المصدر ان "قوة تابعة للفرقة الأولى تدخل سريع نفذت، صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش في منطقة السجر شمالي الفلوجة، ما أسفر عن مقتل المدعو فرحان خميس سحام الملقب بأبو عفر مسؤول ما يعرف الدفاع الجوي في داعش، فضلا عن قتل 15 من التنظيم".

وأضاف المصدر أن "القوة تمكنت أيضا من تدمير منزل مفخخ"، مؤكدا أن "جثث القتلى نقلت الى الطب العدلي".

وشهدت محافظة الانبار اليوم الأربعاء سقوط قذيفة هاون بالقرب من مركز انتخابي شرقي الرمادي، تزامناً مع بدء الاقتراع العام، فيما تشهد المحافظة فرض حظر شامل للتجوال، منذ ليلة الأمس، حتى إشعار آخر.