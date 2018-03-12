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مقتل 4 مسلحين حاولوا استهداف مراكز انتخابية بالموصل

مقتل 4 مسلحين حاولوا استهداف مراكز انتخابية بالموصل
الأربعاء ٣٠ أبريل ٢٠١٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى بأن قوات امنية قتلت 3 مسلحين ومهاجما يرتدي حزاما ناسفا حاولوا استهداف مراكز انتخابية في الموصل.

وقال المصدر إن "قوة أمنية اشتبكت صباح اليوم مع 3 مسلحين حاولوا الهجوم على مركز انتخابي في قضاء الحضر (120 كم جنوب غربي الموصل)، ما أسفر عن مقتل المهاجمين الثلاثة في الحال".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت جثث القتلى الى الطب العدلي".

واكد أن "قوة أمنية أخرى تمكنت صباح اليوم من قتل وتفجير انتحاري يرتدي حزاما ناسفا حاول استهداف مركزا انتخابيا في الجانب الأيسر من الموصل".

الى ذلك أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى بأن طيران الجيش قصف "أهدافا إرهابية" عدة في جبال حمرين شمالي المحافظة.

وقال المصدر إن "طيران الجيش أغار صباح اليوم على عدة أهداف وأوكار إرهابية في جبال حمرين شمالي ديالى"، مبينا أن "العملية استندت الى معلومات استخبارية حول مواقع الإرهابيين وأماكن تواجدهم".

وفي محافظة صلاح الدين، افاد مصدر في شرطة المحافظة بأن مسلحين مجهولين اقتحموا، اليوم مركز الدار البيضاء الانتخابي في منطقة البو جواري شرقي بيجي (40 كم شمال تكريت)، وقاموا بتفجيره بواسطة عبوة ناسفة بعد ان اخلوه من موظفيه، ما اسفر عن اصابة ثلاثة جنود من المكلفين بحماية المركز.

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما نفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن منفذي الهجوم".

وبدأت في العاصمة بغداد والمحافظات، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات.

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