مقتل 33 عنصراً من "داعش" وتدمير تسع سيارات لهم بالفلوجة

وقالت القيادة في بيان نشر على موقع وزارة الداخلية إن "قوة خاصة من فرقة التدخل السريع الأولى اشتبكت مع مجموعة مسلحة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي على طريق بغداد الفلوجة وقرب جسر الموظفين وفي منطقة السجر في الفلوجة، أسفرت عن مقتل 13 مسلحاً وحرق آلية نوع شوكية وسيارتين نوع بيك آب".

وأضاف البيان أن "قوة أخرى من الفرقة الثامنة رصدت رتلاً يضم ست سيارات لعناصر التنظيم الاجرامي خرجت من الفلوجة باتجاه منطقة الصبيحات فتم قصفه وتدميره بالمدفعية والطائرات السمتية، ما أسفر عن مقتل 20 إرهابياً".

وكانت محافظة الانبار شهدت أمس الجمعة إصابة 7 أشخاص بسقوط قذائف هاون، الى جانب تفجير منزل مدير كهرباء المنطقة الغربية غربي الأنبار، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة جنود بهجوم مسلح شمالي الفلوجة، فيما أصيب مدنيان بانفجار عبوة لاصقة جنوبي الفلوجة.