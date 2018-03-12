بالفيديو/الجيش يتقدم في جوبر ويستعيد مناطق بحماة

وفاجأ الجيش السوري المسلحين في حي جوبر قرب دمشق في عملية التفافية حيث احرز تقدماً من الجهة الشرقية للحي بالقرب من عين ترمة وزملكا وتطويق الحي من كافة الجهات. بدورهم اقدم المسلحون على ارسال تعزيزات عسكرية من جبهة دوما المجاورة لجوبر.

وقال الباحث الاستراتيجي والعسكري السوري تركي حسن في تصريح لمراسل قناة العالم ان القوات السورية تمكنت من عزل منطقة جوبر عن زمالكه وعربين من خلال عملية التفافية حول الطريق الدولي (وهو المتحلق الجنوبي)، وبالتالي تضييق الخناق على المجموعات الارهابية التي تتواجد في جوبر من خلال العملية الالتفافية التي تم بموجبها عزل جوبر عن زمالكه وعربين.

وفي دوما بريف دمشق دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين ادت الى مقتل وجرح العشرات من الجبهة الاسلامية، بينما قتل حوالي عشرين مسلحاً في مزارع النشابية في عمق الغوطة الشرقية.

واشار مراسلنا الى ان توسيع العمليات العسكرية في جوبر قرب دمشق الهدف منها "بحسب القادة الميدانيين" فرض السيطرة على الحي، كونه يعتبر البوابة الرئيسية للغوطة الشرقية، وبهذه السيطرة يكون الجيش قد منع اطلاق قذائف الهاون باتجاه العاصمة وتوسيع الطوق الامني حولها.

وفي ريف حماة سيطر الجيش السوري على بلدتي تل ملح وتلما بعد معارك طاحنة مع المسلحين ودمر عدد من السيارات المزودة برشاشات دوشكة. وكانت الجماعات المسلحة قد دخلت هذه القرى وهجرت اهلها ومنعتهم من العمل في زراعة الاراضي.

Swh-05-11-35