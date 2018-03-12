السلطات البحرينية تمنح جوازات سفر لعدد كبير من الأجانب

ونقلت الجمعية يوم الأحد أنباءً عن توافد عدد كبير من الأجانب في إدارة الهجرة والجوازات في البحرين اثر وجود عملية توزيع مجاني للجوازات البحرينية بعد تجنيس عدد كبير من الأجانب الذين يحملون جنسيات عربية وآسيوية في إطار سياسة التجنيس السياسي التي تنتهجها السلطات منذ سنوات.



وقالت الجمعية ان ما تقوم به السلطات البحرينية يتعارض "مع ابسط مقومات الوطنية والانتماء لأرض البحرين، حيث يقوم التجنيس على استبدال شعب البحرين بأغراب لحسابات سياسية مرتبطة بالسلطة القائمة الذي تفتقد للجمهور البحريني فتلجأ لهذه السياسة لتغيير التركيبة الديمغرافية في البحرين، والعبث بهويتها وتخريب مقدراتها وثرواتها لمصالح شخصية".