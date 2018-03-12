ايران ترتب لزيارة ظريف للسعودية وامير الكويت سيزور طهران

ووصفت افخم المفاوضات النووية بين ايران والسداسية الدولية بالمعقدة والجادة، مؤكدة عزم طهران العمل على انجاحها رغم كل الصعوبات وصولا الى بلورة الحقوق النووية للشعب الايراني.

وشددت افخم على استمرار ايران في هذه المباحثات حتى التوصل لاتفاق شامل يقوم على اساس تحقيق الربح لكلا الجانبين ويحقق النتيجة المرجوة.

ايران تدرس ارسال مراقبين الى الانتخابات السورية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية مرضية افخم في المؤتمر الصحافي ان قضية ارسال مراقبين الى الانتخابات الرئاسية في الثالث من حزيران/ يونيو "على جدول الاعمال ونحن نقوم بدراستها".

وكان رئيس البرلمان السوري محمد اللحام قد دعا الاحد 13 برلمانا من دول صديقة الى ارسال وفود مراقبين، من دون تحديد الدول المعنية.

واضافت افخم انه "منذ البدء، دعت ايران الى حوار سوري داخلي من اجل حل الازمة (...) والمجتمع الدولي بدأ يفهم ذلك تدريجيا. ان ارادة الشعب السوري يجب ان تكون قاعدة كل قرار".

وتابعت ان "تشجيع مجموعات المعارضة على القيام بانشطة تتناقض مع ارادة الشعب لا تسفر عن اي نتيجة"، في اشارة الى دعم الدول الغربية ودول عربية للمسلحين في سوريا.

زيارة امير الكويت لطهران

واوضحت افخم ان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح سيزور ايران في 31 ايار/ مايو والاول من حزيران/ يونيو، وقالت إن هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة الرئيس الايراني حسن روحاني ستفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين الدولتين.

ومن المفترض توقيع اتفاقيات ثنائية خلال الزيارة.