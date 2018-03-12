الانفصاليون يسقطون طائرة نقل للجيش الاوكراني في سلافيانسك

والطائرة من طراز "انطونوف-26" كانت تحمل مساعدة غذائية الى السكان، كما اكد فلاديسلاف سيليزنيف بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس/ اوكرانيا.



وتعذر على المتحدث اعطاء توضيحات حول مصير افراد الطاقم، في حين نقلت انترفاكس عن شهود قولهم ان الطيارين قفزوا قبل ان تتحطم الطائرة التي اصيبت برصاص الانفصاليين.



واعلنت القوات الاوكرانية الثلاثاء تكثيف هجومها ضد سلافيانسك، معقل الانفصاليين الذي يحاصره الجيش في منطقة دونيتسك، ما يثير معارك عنيفة.



وفي دونيتسك بالذات، المدينة التي تعد نحو مليون نسمة والمتروكة للانفصاليين، سيطر المتمردون على احد المستشفيات الجمعة وجعلوا منه مركزا طبيا للجرحى الذين يصابون في صفوفهم، كما اعلنت الادارة الاقليمية.