وقال المصدر في تصريح لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية تمكنت، في ساعة متقدمة من ليل الاحد من حرق 13 عجلة تابعة لتنظيم داعش تحمل اسلحة احاديات، كما قتلت 37 عنصرا من التنظيم خلال الاشتباك معهم في الجانب الايمن من المدينة غربي الموصل".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاشتبكات بين القوات الامنية ومسلحي التنظيم لا زالت مستمرة، في المناطق الغربية من مدينة الموصل".

يشار الى أن مدينة الموصل مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد منذ فجر الجمعة، اشتباكات عنيفة بين عناصر ينتمون لتنظيم "داعش"، الذين انتشروا في مناطق غربي المدينة، وبين القوات الأمنية، سقط إثرها عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين، كما ادت تلك الاشتباكات الى نزوح جماعي لاهالي المدينة لمناطق اكثر امنا خارج المحافظة وداخلها.

