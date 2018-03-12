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قصف "داعش" غربي الموصل واستقدام قوات النخبة من بغداد

قصف
السبت ٠٧ يونيو ٢٠١٤ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

افاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، السبت، بأن طيران الجيش بدأ بتفيذ هجمات جوية على عناصر "داعش" بمناطق غربي الموصل، فيما وصلت قوة امنية من قوات النخبة من بغداد الى الموصل جوا تحضيرا لتحرير مناطق غربي المدينة.

وقال المصدر بحسب "السومرية نيوز"، إن "طيران الجيش المتمثل بمروحيات الهليكوبتر بدأ، اليوم السبت، بشن هجمات جوية على عناصر داعش بمناطق المشيرفة و17 تموز غربي الموصل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الطيران يستهدف اماكن محددة يتواجد فيها عناصر داعش بتلك المناطق".
وكان مصدر في شرطة محافظة نينوى افاد اليوم، بان القوات الامنية تمكنت من قتل 31 عنصرا من "داعش" بينهم المسؤول العسكري للتنظيم شرقي الموصل.
ووجهت قيادة عمليات نينوى، اليوم السبت، نداء لأهالي المحافظة الى الالتزام ببيوتهم لأنها ستوجه "ضربات موجعة للإرهابيين"، فيما طالبتهم بالتعاون مع القوات الأمنية وعدم التهاون مع العناصر الإرهابية.
يذكر ان قائدي العمليات المشتركة والقوات البرية الفريقين أول ركن علي غيدان وعبود قنبر، وصلا، في وقت سابق من اليوم، إلى مقر قيادة عمليات نينوى، للإشراف المباشر على العمليات العسكرية التي تجري غربي الموصل.
وافاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، السبت، بان "قوة امنية من قوات النخبة قادمة من بغداد جوا بالطائرات وصلت الى الموصل، بالاضافة الى وصول دعم من القوات الامنية في قضاء تلعفر الى منطقة الهرمات غربي الموصل".

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