طهران تستنكر بشدة هجوم الإرهابيين على الموصل

وأعربت أفخم عن القلق لمسار هجمات الإرهابيين المتسلسلة على مختلف المناطق المدنية والقروية في العراق، وعبرت عن الأمل بأن يفضي الإجراء المشترك لقوات الجيش والقوى الأمنية والشعب العراقي في مواجهة الإرهابيين، إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي تعرضت للهجمات.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية اتساع نطاق الهجمات الإرهابية في العراق مثالاً بارزاً لخطر الإرهاب العابر للحدود، وأضافت أن: التهديد الذي يشكله الإرهاب على النطاق العالمي يستوجب وقوف الحكومات والأوساط الدولية إلى جانب الحكومة والشعب العراقي في الظروف الخطيرة الراهنة.

وأعلنت أفخم دعم الجمهورية الإسلامية في إيران للحكومة والشعب العراقي في الظروف الجارية، معتبرة أن: المهم والمؤثر جداً ترسيخ التضامن والتعاون بين جميع الأطراف السياسية في مواجهة الإرهابيين في العراق.

یذكر أن مسلحین ینتمون لتنظیم "داعش" سیطروا منذ لیلة أمس الاثنین، علی مبنی محافظة نینوی ومطار الموصل وقناتی سما الموصل ونینوی الغد الفضائیتین، فضلاً عن مراكز أمنیة ومؤسسات رسمیة أخری.

وإثر ذلك أعلن رئیس الوزراء العراقي نوري المالكي حالة إنذار قصوی في بلاده وطالب مجلس النواب بإعلان حالة طوارئ علی خلفیة الأحداث التی شهدتها مدینة الموصل في شمال العراق.