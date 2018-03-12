مساعد وزير الخارجية الايراني: أیاد أجنبیة تشاهد في أحداث الموصل

وأضاف أمیرعبداللهیان الیوم الثلاثاء أن الأطراف التي تدعم التكفیریین، تخشی ممارسات هذه التیارات التكفیریة في بلدانها.

وقال: علی الإرهابیین وداعمیهم أن یعلموا أنه وكما ذاقوا مرارة الهزیمة في سوریا فإنهم سیذوقونها في العراق أیضاً وأن ممارساتهم هذه لن تؤدی إلا إلی الهزیمة والفشل.

وصرح مساعد وزیر الخارجیة أن قوات الجیش والشرطة العراقیة تواصل تصدیها للإرهابیین؛ مؤكداً بأن الجمهوریة الإسلامیة في إیران تدعم وبقوة التصدی للمجامیع الإرهابیة.

یذكر أن مسلحین ینتمون لتنظیم "داعش" سیطروا منذ لیلة أمس الاثنین، علی مبنی محافظة نینوی ومطار الموصل وقناتی سما الموصل ونینوی الغد الفضائیتین، فضلاً عن مراكز أمنیة ومؤسسات رسمیة أخری.

وإثر ذلك أعلن رئیس الوزراء العراقي نوري المالكي حالة إنذار قصوی في بلاده وطالب مجلس النواب بإعلان حالة طوارئ علی خلفیة الأحداث التی شهدتها مدینة الموصل في شمال العراق.