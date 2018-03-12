المالكي: سنبني جيشا رديفا من المتطوعين لمساندة الجيش العراقي

صرح بذلك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في كلمة متلفزة الاربعاء حيث قال ان الخطر يضرب العراق وليس جهة سياسية معينة وان الجيش والشرطة اقوى من "داعش" وماحصل مؤامرة وخدعة وسيتم معاقبة القادة الذين انسحبوا وتخاذلوا.

وقال المالكي، إننا "قلناها مراراً بأن الاستقرار السياسي اساس للاستقرار الامني وماحصل في الموصل لم يكن بعيداً عن هذا"، مشيراً الى ان "ما حصل في الموصل هو كارثة رغم انها جولة من جولات الصراع لان الحرب جولات سواء كانت الحرب النظامية او الحرب ضد التنظيمات الارهابية".

واكد انه سيتم اعادة بناء جيش رديف من المتطوعين اصحاب الارادة لمساندة الجيش العراقي وقال: هناك محافظات شكلت الوية وسلحتها وستدفع بها الى المعركة.

وتقدم بالشكر والتقدير للمرجعية الدينية التي اعربت عن دعمها للقوات المسلحة في مواجهة الارهابيين وتابع قائلا: اقول للذين تعاونوا مع المسلحين ان سمعتكم هي من تأثرت، لا سمعة الدولة العراقية.

وراى المالكي ان القضية التي حصلت في نينوى لن تكون مورد ضعف او تراجع، واضاف: مجلس الوزراء كان موحدا للوقوف الى جانب الجيش، وعلى كل القادة والضباط ان يحاسبوا انفسهم وان يعودوا وياخذوا زمام المبادرة، وعلى اهل نينوى ان لا يستسلموا لارادة المسلحين.

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، الثلاثاء، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد انتشار مسلحين من تنظيم "داعش" في محافظة نينوى، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين والاستيلاء على بعض المناطق، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم الخميس، لمناقشة هذا الوضع وإعلان حالة الطوارئ.