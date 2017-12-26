إطلاق خط ساخن بين واشنطن وبكين بشأن كوريا الشمالية

العالم- أسيا والباسفيك

وأوضحت صحيفة "JoongAng Daily" الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن خط الاتصال سوف يستخدم لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين عسكريي أمريكا والصين، فيما يتعلق بتطبيق العقوبات ضد كوريا الشمالية، ويمكن استخدامه أيضا في حال اندلاع نزاع مسلح في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس زار في الأسبوع الماضي أربع قواعد عسكرية للولايات المتحدة، وأعلن للعسكريين المرابطين هناك عن إمكانية اندلاع حرب مع بيونغ يانغ.

ورأت الصحيفة في تصريحات ماتيس الذي يتخذ مواقف متحفظة من الخيارات العسكرية لحل قضية كوريا الشمالية، مؤشرا على إمكانية احتدام صراع مسلح في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: إنترفاكس