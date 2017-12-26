"المسيحيون في إيران لا يحتاجون إلى شفقة دعاة حقوق الانسان"

العالم - إيران

واضاف 'بت كليا' في مراسم اقيمت بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) في اروميه (شمال غرب) ان لدينا قائد يتفقد منزل شهيد مسيحي متسائلا بذلك أي زعيم في العالم يقوم بمثل هذا الإجراء؟ مؤكدا ان هذا يدل على الاحترام الذي يكنه سماحة قائد الثورة الاسلامية للمسيحيين.

ونوه بان مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) أكد بعد انتصار الثورة الاسلامية بان الشعب الايراني، شعب موحد وكلامه هذا يدل على اننا نعيش في بلد لا يمكن لأحد أن يفصلنا عنه، ونحن إيرانيون بكل ما في الكلمة من معني.

وفيما اشار الى وقوف المسؤولين و مراجع الدين في ايران الى جانب المسيحيين الايرانيين وتقديم التهاني لهم بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) وقال: ليت دعاة حقوق الانسان يدركون هذه الحقائق.

كما اشارالي مشاركة المسيحيين في فترة الدفاع المقدس وقال إن عددا منهم استشهدوا في تلك الحرب مؤكدا ان المسيحيين شاركوا في الدفاع عن ارضهم.

المصدر: وكالة إرنا

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