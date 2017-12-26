البث المباشر
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم مخيم عايدة شمال بيت لحم وينفذ حملة مداهمات لمنازل المواطنين ويعتقل عددا من الشبان
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: الاحتلال يقتحم مدينة دورا جنوب الخليل
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة عزون شرق قلقيلية
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة نحالين غربي بيت لحم
مراسلة العالم: شبان فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة عين قينيا غرب رام الله
مصادر يمنية: استشهاد 6 مزارعين إثر غارة لطيران العدوان استهدفتهم في مزرعة شرق القطابة بمديرية الخوخة بالحديدة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة
مراسل العالم:معلومات عن طلب مسلحي بيت جن مهلة لاتخاذ قرار حول خروجهم لإدلب تزامنا مع دخول الجيش السوري للمزارع

أمين عام الاتحاد العالمي للاثوريين:

"المسيحيون في إيران لا يحتاجون إلى شفقة دعاة حقوق الانسان"

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد أمين عام الاتحاد العالمي للاثوريين «يوناتن بت كليا» إن المسيحيين في ايران لايحتاجون إلى الوصي وشفقة دعاة حقوق الانسان الكاذبين.

العالم - إيران

واضاف 'بت كليا' في مراسم اقيمت بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) في اروميه (شمال غرب) ان لدينا قائد يتفقد منزل شهيد مسيحي متسائلا بذلك أي زعيم في العالم يقوم بمثل هذا الإجراء؟ مؤكدا ان هذا يدل على الاحترام الذي يكنه سماحة قائد الثورة الاسلامية للمسيحيين.

ونوه بان مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) أكد بعد انتصار الثورة الاسلامية بان الشعب الايراني، شعب موحد وكلامه هذا يدل على اننا نعيش في بلد لا يمكن لأحد أن يفصلنا عنه، ونحن إيرانيون بكل ما في الكلمة من معني.

وفيما اشار الى وقوف المسؤولين و مراجع الدين في ايران الى جانب المسيحيين الايرانيين وتقديم التهاني لهم بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) وقال: ليت دعاة حقوق الانسان يدركون هذه الحقائق.

كما اشارالي مشاركة المسيحيين في فترة الدفاع المقدس وقال إن عددا منهم استشهدوا في تلك الحرب مؤكدا ان المسيحيين شاركوا في الدفاع عن ارضهم.

المصدر: وكالة إرنا

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

روحاني يزور عوائل الشهداء المسيحيين + صور

الرئيس روحاني يهنئ بابا الفاتيكان بمولد السيد المسيح (عليه السلام)

روحاني يهنئ زعماء العالم بولادة السيد المسيح (ع) وبدء العام الميلادي الجديد

جهانغيري يهنئ نظراءه في العالم بميلاد السيد المسيح عليه السلام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

دم الشهيد النمر كدم الصدر آخر مسمار في نعش الطاغوت

ايران تدعم استثمارات تركيا بمجال الطرق وسكك الحديد

أمر ملكي جديد بشأن النيابة العامة السعودية

وفد منطقة كردستان يلتقي بالمسئولين العراقيين في بغداد

قتلی وجرحی مدنيين في غارة سعودية علی سوق شعبي

طفل يمني استشهد بغارة سعودية خلال ذهابه للمدرسة

القدس لم تکن ولن تکون شأنا داخليا اسرائيليا

روبوت جديد قد يُحدث إنقلاباً في أهرامات الجيزة

مرتزقة العدوان السعودي تتكبد خسائر كببرة بالجوف

القوات اليمنية تشن هجوماً علی مرتزقة العدوان بمأرب

رضائي: الاستخبارات الايرانية تغلغلت في عمق "داعش"

لماذا أوقف الجيش السوري عملياته في ريف دمشق الجنوبي الغربي؟

أمين عام الاتحاد العالمي للاثوريين: "المسيحيون في إيران لا يحتاجون إلى شفقة دعاة حقوق الانسان"

مجلة تعليمية فرنسية تصدم "إسرائيل" بوصف هو الأول من نوعه في أوروبا

إيران.. انشاء محطات جديدة لتوليد أكثر من الفي ميغاواط من الكهرباء هذا العام

رئيس البرلمان الايراني: الدول الاقليمية ناقشت في إسلام آباد التعاون الأمني بهدف مكافحة الإرهاب

عامان على مقتل زهران علوش.. كل شيء أصبح أفضل

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال في قلقيلية شمال الضفة

ما الصلة بين "مخيم الركبان" وجماعة "داعش"؟

معارك سوريا تجعل "لواء القدس" قوة جبارة

الأکثر مشاهدة