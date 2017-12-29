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رجال أعمال باكستانيون يدعون لتعزيز العلاقات التجارية مع إيران

رجال أعمال باكستانيون يدعون لتعزيز العلاقات التجارية مع إيران
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمعية الصناعيين في باكستان "عارف يوسف جيوا" على اهمية توطيد العلاقات التجارية بين باكستان وإيران باعتبارهما بلدين جارين ودعا الحكومة الباكستانية الى خفض الرسوم الجمركية على السلع الايرانية.

العالم - إيران

وأشار جيوا اليوم الجمعة الى جودة السلع الايرانية ذات المواصفات الدولية بما فيها البلاط و السراميك وأكد ان جودة هذه السلع تثير إعجاب رجال الأعمال الباكستانيين .

وفي جانب آخر من تصريحاته اشار الى فرض الرسوم الجمركية العالية على استيراد البلاط والسراميك من ايران واضاف ان رجال الاعمال الباكستانيين يفضلون استيراد هذه السلع من ايران بدلا من شرائها من الدول الاوروبية.

وفيما اشار الي الاواصر الثقافية والحضارية التي تربط الشعبين الباكستاني والايراني وقال ان ثمه ارضيه متوفره لاستيراد السلع الايرانية ذات الجودة العالية مؤكدا ان رجال الاعمال الباكستانيين يرغبون في استيراد هذه السلع من ايران في حاله تذليل العقبات المصرفية والجمركية.

وأضاف أن مسؤولي وزارة التجارة الباكستانيين سيجتمعون قريبا في اسلام اباد مع مسؤولين ايرانين لبحث السبل الكفيلة بتوثيق التعاون التجاري بين البلدين.

 

 

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