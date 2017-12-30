ليبيا 2017.. دماء ونيران واغتيالات مستمرة

العالم – لیبیا

إحصاء أممي لضحايا العنف

وقال المبعوث الأممي غسان سلامة إن الاقتتال العشوائي في المناطق السكنية والضربات الجوية والذخائر المتفجرة أسفرت هذا العام فقط عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 365 ليبيا بينهم 79 طفلا.

وأضاف أن ليبيا تشهد «انتهاكات» في مجال حقوق الإنسان «على نطاق يبعث على الانزعاج، مع انعدام المساءلة أو الإجراءات القانونية»، مشيرًا إلى الأوضاع الأمنية الصعبة التي يعيشها الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية «الهش» في ظل الاعتداء على 14 مرفقًا صحيًا هذا العام.

وأوضح سلامة، في بيان البعثة المنشور على موقعها الإلكتروني أنهم وثًــقوا «201 عملية قتل غير قانونية»، ولا سيّما عمليات الإعدام لأشخاص تحتجزهم الجماعات المسلحة، التي «لا تزال تحتجز آلاف الأشخاص بصورة غير مشروعة، ويتعرضون إلى التعذيب بشكل ممنهج وتحدث حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بصفة مستمرة»، وفق سلامة.

كما وثقت البعثة وفق البيان «24 حالة من الاعتداء والاعتقال التعسفي أوغير القانوني والتعذيب والتهديدات ضد الصحفيين والناشطين وغيرهم».

اغتيال إنطاط وسباقة

ومن بين أبرز حوادث العام، تبرز جريمة اغتيال أعضاء الوفد المكلف بحل الخلاف بين العوينية ومزدة والخلايفة، من أبرز ما شهدته البلاد، في سبتمبر الماضي، حيث أكد رئيس المجلس المحلي مزدة عبدالحكيم بدران في تصريحات إلى «الوسط»، وقتها، أن أعضاء وفد المصالحة قُـتلوا رميًا بالرصاص، بعد انقلاب السيارة التي كانت تقلهم عبر الطريق الرابطة بين الشقيقة ومزدة.

وكانت مصادر قالت في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إنّ الحادث الذي أدى إلى وفاة 3 أشخاص وهم عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الشيخ عبدالله إنطاط وعضو المجلس الاجتماعي خميس أسباقه والشاب موسى الضبع، «كان مدبرًا، بعد أن تعرض الوفد لإطلاق نار بين منطقتي الشقيقة ومزدة».

«إنطاط واسباقة» و«اشتيوي» آخر ضحايا الرصاص الغادر

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» على ضرورة «ألا يؤدي اللجوء إلى العنف إلى إعاقة جهود الوساطة وحل سياسي شامل والمحاسبة».

واستنكر مجلس حكماء طبرق الجريمة، وقال رئيس المجلس المكلف وأحد حكماء ومشايخ منطقة البطنان الشيخ أبريك بوالحسن المنفي في تصريح إلى «الوسط»: «نستنكر وبأشد العبارات حادثة اغتيال اثنين من مشايخ وأعيان ليبيا من أبناء قبائل ورفلة الشريفة ورفيقيهما اللذين طالتهم أيادي الغدر صباح الجمعة الماضي».

وبحلول الخامس من أكتوبر الماضي، أكدت مصادر أمنية وقبلية لـ«الوسط» تسليم عبدالمجيد مسعود محمد مكاري، المتهم بقتل عضوي المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بني وليد الشيخين عبدالله إنطاط وخميس اسباقة إلى سجن جندوبة الذي يخضع لسلطة النيابة الكلية في غريان وتتبعه النيابات في مزدة والشقيقة ونسمة والشويرف.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة أمرت على الفور بحبسه احتياطيًا، مؤكدين نجاح جهود حكماء ومشايخ قبيلة المشاشية مع كبار عائلة المواكير في تسليم الجاني إلى الجهات القضائية للتحقيق في الحادث الذي لقي إدانات واسعة من مختلف مناطق ليبيا.

وكانت المصادر أكدت في وقت سابق لـ«الوسط» التوصل إلى القاتل منذ اليوم التالي لوقوع الجريمة، وألقي القبض عليه بعد أقل من أسبوع على ارتكاب الواقعة، وأشارت إلى أن الجاني من أصحاب السوابق، ومعروف بارتكابه جرائم قطع الطرق والاعتداء على المارة والسطو على مقتنياتهم وأموالهم، وأوضحت المصادر أن التوصل إلى هوية القاتل جرى من خلال العثور على السيارة التي كان يستخدمها، وهي من نوع (هيونداي فيرنا) بيضاء اللون معتمة الزجاج، والتي وجدت في مكان الجريمة.

استهداف الأطيوش

وفي أغسطس من العام نفسه، استهدف انفجار سيارة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش وابن أخيه، وإن لم يصب الأطيوش بأذى في الحادث.

وكان في قائمة الجرحى بالحادث: «بلقاسم صالح الأطيوش (30 عاما)، وصلاح صالح الأطيوش (20 عاما)، وسالم بالحسن الأطيوش (27 عاما)، وخليفة السنوسي يونس (60 عاما)، وأنور محمد محمود الورفلي (45 عاما)، ومحمد احميدة محمد (65 عاما)، وعبدالعزيز محمد هارون (24 عاما) تشادي الجنسية».

وقال شهود عيان إن السيارة التي انفجرت أمام المسجد بمنطقة سيدي فرج بمدينة بنغازي شرق البلاد كانت تستهدف الشيخ صالح الأطيوش عميد قبيلة المغاربة. وأوضح الشهود، لـ«الوسط»، أن الأطيوش لم يصب في الانفجار بينما أصيب سبعة أشخاص جراء التفجير وبينهم أبناؤه الذين جرى إسعافهم إلى المستشفى، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وأكدت مصادر طبية تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث الجرحى السبعة.

ولم تكن محاولة اغتيال الأطيوش هي الأولى، حيث نجا شيخ قبيلة المغاربة في 4 نوفمبر 2016 من محاولة اغتيال، استهدفته عقب خروجه من صلاة الجمعة في مدينة بنغازي.

محاولة لاغتيال قعيم

وبحلول نوفمبر، استهدفت سيارة مفخخة رتلاً شرطيًا لوكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق فرج قعيم، في منطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي، ظهر الأحد، وسقط 4 من الجرحى نُـقلوا إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وذكرت مصادر طبية وفاة اثنين منهم في وقت لاحق من وقوع الحادث.

اغتيال اشتيوي

وقبل نهاية العام بأسابيع، وتحديدًا في السابع عشر من ديسمبر، اغتال مسلحون مجهولون عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي فور خروجه من مطار مصراتة بعد عودته من تركيا، وفق ما أكدته مصادر لـ«الوسط»، وأوضحت المصادر أن سيارة كانت تنتظره خارج المطار وسارت خلف السيارة التي كان يستقلها اشتيوي قبل أن يطلق مسلحون مجهولون عليها النار.

206