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"الامن القومي" النيابية تدعو لمعالجة المشاكل باقصی جهد

الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشوری الاسلامي 'سید حسین نقوی حسیني' جمیع القوى والمسؤولین في البلاد الی بذل اقصی جهدهم لتقدیم الخدمات الی الشعب ومعالجة المشاكل الراهنة؛ مؤكدا على ان 'الشعب الایراني اكثر وعیا ویقظة من ان ینخدع بموامرات الاعداء'.

العالم - ايران

ولفت نقوی حسیني مساء الاثنین في حدیث لمراسل 'ارنا' الی الجلسة الطارئة التي عقدتها لجنة الامن القومي والسیاسة الخارجیة النیابیة الاثنين، اشار الى ان تصریحات رئیس اللجنة علاء الدین بروجردي في مستهل الاجتماع، حیث اشار الى 'بعض العناصر التي مهدت لحدوث القضایا الاخیرة و ركوب الموجة من قبل الاعداء في الوقت الراهن ومحاولاتهم للتعویض عن الهزائم التي لحقت بهم في المنطقة موخرا'.

وبحسب نقوي حسیني، فقد اضاف بروجردي، 'انه وخلافا للانطباعات الباطلة لدی اعداء الثورة الاسلامیة فان الظروف مستقرة وان كافة القضایا ستنجز في موعدها المقرر'.

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة ان من الجلسة الطارئة اشارت الى تسلل كافة الجماعات المناوئة بمن فیهم المنافقون ودعاة الملكیة الساحة لاثارة الفوضى واستغلال الظروف، وان مصدر هذه التحركات یكمن في خارج البلاد.

وتابع، ان الاحتجاجات جاءت علی شكل بعض المطالب والتطلعات الاقتصادیة لكنها تحولت الی اعمال شغب من خلال تدخل العنصر الخارجي والاعداء اللدودین للشعب الایراني مثل امیركا والكیان الصهیوني وعملائهما الاقلیمیین؛ وبدات إلحاق خسائر بشریة ومادیة بأبناء الشعب والاموال العامة. 

واكد نقوی حسیني ان هناك فرقا بین الاحتجاحات والمطالب الاقتصادیة، واعمال الشغب التی مصدرها في خارج البلاد حیث یجب التمایز بینهما.

وشدد قائلا ان ابناء الشعب الایراني لن یتحملوا بان تخل بضعة اشخاص بالامن العام والحاق خسائر بشریة ومادیة بالشعب؛ مضیفا ان الشعب اكثر وعیا ویقظة من ان ینخدع بمؤامرات الاعداء.

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