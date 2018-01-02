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كيف علق الاتحاد الأوروبي على المظاهرات في إيران؟

كيف علق الاتحاد الأوروبي على المظاهرات في إيران؟
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعرب الاتحاد الأوروبي الإثنين عن "أمله" في أن "تضمن" طهران حق التظاهر، وذلك في اليوم الـ 5 من التظاهرات التي شهدتها إيران.

العالم - اوروبا

وقالت متحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، "تابعنا التظاهرات التي قام بها المواطنون الإيرانيون خلال الأيام الماضية. كنا على اتصال بالسلطات الإيرانية، ونتوقع أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضمونا بعد التصريحات العلنية للرئيس روحاني"، مضيفة "سنواصل رصد التطورات".

وكان رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران حسن روحاني قد أكد رفضه "العنف وتدمير الممتلكات العامة"، وشدد في الوقت نفسه على أنه يجب تأمين "مساحة يتمكن عبرها أنصار الثورة والشعب من التعبير عن قلقهم اليومي".

وقال روحاني في الاجتماع المشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية، ان الاعداء مستاؤون وغاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه.

كما اكد الرئيس الايراني بان الحكومة ستعمل مع الشعب سوية لحل المشاكل، مشددا في الوقت ذاته بانه لو اقتضى الامر فان الشعب الايراني بملايينه الهادرة سينزل الى الشوارع للتصدي لمثيري الشغب والفوضى ومنتهكي القانون.

واشار رئيس الجمهورية الى مجموعة النجاحات التي حققتها الجمهورية الاسلامية وهي الانتخابات الرئاسية التي جرت بمنتهى الروعة والتاييد العالمي لايران في القضية النووية والهزيمة الكبرى التي لحقت باميركا في هذه القضية وعدم المواكبة لها حتى من حلفائها الاوروبيين، ونوه الى النجاح الاخر وهو القضاء على الارهاب، والذي كان لايران دور مهم واساسي في تحقيقه وقال، ان لايران اليوم دورا في كل مكان ومنها في قضية السلام في سوريا ومستقبلها والمزيد من الاستقرار في العراق ولبنان والدفاع عن المظلومين.

وصرح الرئيس روحاني بان هذه النجاحات كانت صعبة على الاعداء واضاف، لقد كانوا يقولون بان هذه الامور قائمة ولكن من الممكن الاضرار بايران من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

سبوتنك

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