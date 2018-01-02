نائب ايراني: الأعداء يستغلون مطالب الشعب لإلحاق الضرر بالبلاد

العالم - إيران

أضاف يحيى كمال بور بأنّ الشعب الايراني محب لنظام الجمهورية الاسلامية والثورة ومدافع بقوة عن طموح هذا النظام والثورة بهتاف واحد وتصويت موحد.

ولم يستبعد كمال بور انتهاز البعض لهذه المطالبات الشعبية وإطلاق هتافات تصب في مصلحتهم الشخصية وقال بأنّ الشعب يحب النظام والثورة ويحب قائد الثورة المعظم.

وبعد تأكيده علي تحول معيشة الناس إلى هاجس لدى النظام والبرلمان الايراني صرّح بأنّ النظام والحكومة عليهما تشمير سواعدهما لإزالة العقبات الاقتصادية التي باتت اليوم موضوع هتافات الناس.

ولم يولِ النائب يحيي كمال بور أي إهتمام لتصريحات ترامب الداعمة للمحتجين لأنها فاقدة للتأثير معرباً عن ضرورة عدم الخلط بين المطالب الشعبية ومواجهة النظام.

المصدر: وكالة إرنا

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