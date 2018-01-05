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سقوط منطاد يحمل عددا من السياح جنوبي مصر

سقوط منطاد يحمل عددا من السياح جنوبي مصر
الجمعة ٠٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

سقط صباح اليوم الجمعة منطادا يحمل عدد من السياح في مدينة الأقصر جنوبي مصر، وترددت تقارير عن سقوط جرحى

العالم - العالم الاسلامي

وشهدت محافظة الأقصر، العام الماضي حادثًا اعتادت عليه في السنوات الأخيرة، لارتطام بالون طائر بالأرض، بعد أن تسببت تيارات الهواء، في اختلال توازن البالون؛ ما أسفر عن إصابة 22 سائحًا صينيًا بإصابات طفيفة وكدمات.

يذكر أن الحادث الأشهر لسقوط منطاد -ربما عالميًا- وقع في الأقصر كذلك، في فبراير من العام 2013، عندما نشب حريق بجسم البالون تسبب في سقوطه ووفاة 19 سائحًا من أصل 21 راكبًا كانوا يستقلونه، بعد أن كان الحادث الأسوأ مسجلًا باسم استراليا في عام 1989، عندما اصطدم منطادان في الهواء، ما أدى إلى سقوط أحدهما على الأرض، وأسفر الحادث عن مقتل 13 شخصًا.

المصدر: شبكة رؤية

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