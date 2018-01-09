البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم قرية دورا القرع شمال مدينة رام الله وتداهم عددا من منازل المواطنين
وكالة الأنباء الرسمية في تونس تؤكد وفاة محتج في احتجاجات مناهضة للحكومة
مراسل العالم : خمسة شهداء بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت مبنى الثروة السمكية بميناء الخوبة في الحديدة
مراسل العالم : قنص جنديين سعوديين في موقع الشبكة بنجران
رويترز نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: الهجوم تم بطائرات من دون طيار ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية أو مادية
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي على قاعدة حميميم بسوريا في ليلة 6 يناير
إصابة شخصين جراء حريق في برج ترامب في نيويورك
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: إجراء الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 مارس \آذار
ايران تقول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
ايران تقلول إنها قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم واشنطن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

السودان.. قنابل الغاز لتفريق الاحتجاجات ضد غلاء الاسعار

السودان.. قنابل الغاز لتفريق الاحتجاجات ضد غلاء الاسعار
الإثنين ٠٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

واصل طلاب جامعة الخرطوم تظاهراتهم الاحتجاجية ضد رفع الأسعار، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، وذلك لليوم الثاني على التوالي، فيما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. 

العالم-افريقيا

وبحسب "سبوتنيك"، فإن "الشرطة السودانية تحاصر البوابات الرئيسية لجامعة الخرطوم وتلقي القنابل المسيلة للدموع داخل الجامعة"، وأن "أعدادا كبيرة من سيارات الشرطة تغلق شارع الجامعة الرئيسية".

وفي ذات الإطار، ألقى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، اللوم على السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة في موازنة 2018، والقوانين المصاحبة لها، والتي نتج عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب تصريحه.

وقال الناير إن "رفع سعر الدولار الجمركي من 6 جنيهات إلى 18 جنيه، ورفع سعر دولار القمح من 9.6 جنيهات إلى 18 جنيه، هي الأسباب التي أدت لهذه التشوهات الاقتصادية، إلى جانب الانفلات الذي حصل في تصاعد سعر الدولار في الأسواق السوداء قبل شهر، والذي أدى إلى ارتفاع المواد الاستهلاكية ما بين 50 إلى 15 بالمئة". 

يذكر ان الشرطة السودانية منعت طلاب جامعة الخرطوم، امس الأحد، من الخروج للتظاهر احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مع بداية العام الجديد 2018.

114

تصنيف :

روابط ذات صلة

الشرطة السودانية تمنع مظاهرة طلابية ضد الغلاء

السودان.. مقتل طالب واعتقال زعيم معارض في "احتجاجات الخبز"

السودان.. تحقيق بمقتل طالب في احتجاجات بدارفور

السودان.. تحذيرات بعدم تناول أخبار المظاهرات والاحتجاجات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

دعوات فلسطينية للمشاركة بفعاليات الغضب اليوم والجمعة

رفضا لرفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.. مقتل محتج تونسي خلال تظاهرات في اكثر من 10 مدن

تفعيل وشيك لمنظومة دفاعات جوية جديدة يكشفها اليمن

شاهد لحظة استهداف طائرة إف 15 في سماء صنعاء

ازاحة الستار عن سيارة ايرانية كهربائية جديدة + صور

لجنة الامن القومي البرلمانیة تبحث ملف اعمال الشغب

النساء السعوديات يحضرن قريبا اول مبارة لكرة قدم!

الاحتلال يعلق على بيع ملابس عسكرية إسرائيلية بالسعودية

شارع مقر سفارة الامارات بتركيا يحمل اسم قائد عثماني

هل بامكان تيريزا ماي الانفصال عن اوروبا بشكل صحيح؟

الصماد يلوح بإتخاذ خيارات استراتيجية مؤلمة ضد التحالف

الزهار:لن نسمح لأحد التفريط بذرة تراب من أرض فلسطين

الافراج عن 197 متورطا بفتنة ديسمبر من سجن صنعاء

حفريات للاحتلال وهدم سور مقبرة اليوسفية بالقدس

أهالي الجولان يجددون رفضهم ممارسات الاحتلال

ظريف: على اوروبا الحفاظ على ثمار الاتفاق النووي

نشرة بانوراما: "انجازات جوية يمنية" و"قبول عربي سري باعلان ترامب"

5 شهداء حصيلة غارات لطيران العدوان السعودي على مبنى الثروة السمكية بالحديدة

انباء عن مقتل 3 امراء سعوديين بالرياض

شاهد..حطام طائرة "تورنيدو" التي اسقطتها الدفاعات الجوية بمحافظة صعدة

الأکثر مشاهدة