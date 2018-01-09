السودان.. قنابل الغاز لتفريق الاحتجاجات ضد غلاء الاسعار

العالم-افريقيا

وبحسب "سبوتنيك"، فإن "الشرطة السودانية تحاصر البوابات الرئيسية لجامعة الخرطوم وتلقي القنابل المسيلة للدموع داخل الجامعة"، وأن "أعدادا كبيرة من سيارات الشرطة تغلق شارع الجامعة الرئيسية".

وفي ذات الإطار، ألقى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، اللوم على السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة في موازنة 2018، والقوانين المصاحبة لها، والتي نتج عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب تصريحه.

وقال الناير إن "رفع سعر الدولار الجمركي من 6 جنيهات إلى 18 جنيه، ورفع سعر دولار القمح من 9.6 جنيهات إلى 18 جنيه، هي الأسباب التي أدت لهذه التشوهات الاقتصادية، إلى جانب الانفلات الذي حصل في تصاعد سعر الدولار في الأسواق السوداء قبل شهر، والذي أدى إلى ارتفاع المواد الاستهلاكية ما بين 50 إلى 15 بالمئة".

يذكر ان الشرطة السودانية منعت طلاب جامعة الخرطوم، امس الأحد، من الخروج للتظاهر احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية مع بداية العام الجديد 2018.

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