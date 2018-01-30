الصليب الاحمر يعلن مقتل 36 شخصا واصابة 185 في عدن

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واضاف الزميل ابو وفاء الحاج ان الانباء في عدن تتحدث عن سقوط معسكري الأمن المركزي والقوات الخاصة في الصولبان بيد ما يسمى بـ"الحزام الأمني والمجلس الانتقالي" المدعوم من قبل الإمارات.

واوضح بان إشتباكات ضارية تدور بالقرب من ملعب الحبيشي بكريتر وعناصر الحزام الأمني تواصل التقدم باتجاه قصر المعاشيق.

وأعلن مصدر ميداني في عدن سقوط ضحايا مدنيين في منطقة خور مكسر إثر تساقط قذائف عشوائية جراء الاشتباكات المستمرة بين مسلحي الحماية الرئاسية التابعة لهادي وعناصر الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

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