البث المباشر
مراسل العالم: دوي انفجارات عنيفة في منطقة الجراف بشمال صنعاء نتيجة استهداف مواقع فيها بغارات لطيران تحالف العدوان
مصادر فلسطينية:مواجهات بين الشبان والاحتلال في شارع عمان ومحيط قبر يوسف شرق نابلس بعد اقتحام مستوطنين المنطقة
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن عدة غارات على منطقتي بني حُشيش وشعوب بصنعاء
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسططينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون محيط قبر يوسف شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل وتفتشها عقب اقتحامها مدينة نابلس
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع عمان بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من منطقة مخيم عسكر القديم واندلاع مواجهات بالمنطقة الشرقية للمدينة
مصادر فلسطينية: استهداف قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة على حاجز الزيتونة في بلدة العيزرية قضاء القدس المحتلة

جنرال أمريكي: بيونغ يانغ لم تظهر امتلاكها صاروخ باليتسي عابر للقارات

جنرال أمريكي: بيونغ يانغ لم تظهر امتلاكها صاروخ باليتسي عابر للقارات
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية ان بيونغ يانغ لم تثبت بعد حيازتها لكل مكونات صاروخ باليستي عابر للقارات.

العالم - الأميرکيتان

قال نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الثلاثاء إن البرنامج النووي الكوري الشمالي قطع خطوات واسعة في الأشهر الأخيرة ولكن بيونغ يانغ لم تثبت بعد حيازتها لكل مكونات صاروخ باليستي عابر للقارات من بينها المركبة التي يمكنها دخول الغلاف الجوي من جديد دون أن تنفجر.

وأكدت تصريحات الجنرال الجوي بول سيلفا تقييما لوزير الدفاع جيم ماتيس في ديسمبر كانون الأول بأن صواريخ كوريا الشمالية الباليستية العابرة للقارات لا تشكل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة. وقال سيلفا في إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "ما لم يظهره بعد امتلاكه لتكنولوجيا صمامات التفجير وتحديد الأهداف ولصاروخ يتمكن من دخول الغلاف الجوي من جديد دون أن ينفجر".

وقال "ربما لديه هذه المكونات لذلك علينا أن نراهن أنه ربما يملكها لكنه لم يظهرها".

كانت كوريا الشمالية أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني إنها نجحت في اختبار نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يمكنه الوصول إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقال خبراء يعملون انطلاقا من الولايات المتحدة إن هذه البيانات المستقاة من التجربة تدعم ذلك على ما يبدو.

وقال سيلفا إنه إذا اندلعت حرب فمن غير المحتمل أن تتمكن الولايات المتحدة من رصد أي علامة مبكرة على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ.

وأضاف "من غير المحتمل على الإطلاق، في أي موقف تكتيكي، الحصول على أي مؤشرات وتحذيرات قبل إطلاق صاروخ سوى أن يحالفنا الحظ ونرى نقل المعدات إلى منصة الإطلاق".

وتابع أن وقت التحذير بالنسبة للولايات المتحدة تقلص من ساعة إلى نحو عشر دقائق نتيجة استخدام منصات إطلاق متحركة.

وتقول إدارة ترامب إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة في التعامل مع كوريا الشمالية، لكن النقاش بشأن الخيارات العسكرية فقد بعض القوة الدافعة في الأسابيع القليلة الماضية عقب استئناف الكوريتين المحادثات قبيل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

روابط ذات صلة

امريكا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة اثر "تقرير الكرملين"!

60 ألف طفل يواجهون المجاعة في كوريا الشمالية بسبب العقوبات

كوريا الشمالية تعتبر ما تنشره وسائل إعلام الجنوب إهانة واحتقار

وزير دفاع كوريا الجنوبية يهدد بمحو الجارة الشمالية!

البنتاغون قد يستخدم "أم القنابل المحدثة" ضد كوريا الشمالية!

البنتاغون يعاود التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حملة السيسي: دعوات المقاطعة هجوم استباقي على الانتخابات

جنرال أمريكي: بيونغ يانغ لم تظهر امتلاكها صاروخ باليتسي عابر للقارات

تيلرسون: قطر يمكنها الاعتماد على أمريكا لحماية سيادتها

حالة غضب ضد ترامب داخل الكونغرس بسبب بوتين

لافروف: مؤتمر سوتشي نجح واللجنة الدستورية ستعمل في إطار جنيف

شاهد... تفجير رتل عسكري تركي في حلب

بالصور.. انهيار جسر على نهر في بعقوبة بسبب شاحنة

دي ميستورا يعلن هذه الخطوة بعد اختتام مؤتمر سوتشي!

البنتاغون يحظر الكشف عن مدى نفوذ "طالبان" في أفغانستان

بالفيديو: افتتاح المركز الآسيوي للكوارث الطبيعية في إيران برعاية اممية

امريكا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة اثر "تقرير الكرملين"!

منير حداد ردا على اتهام الفتلاوي : لست ميسي !!

حيدر العبادي يعلن البدء بـ"مهمة محاربة الفساد"

مقتدى الصدر يوجه تحذيرا شديدا لمن يحاول إعادة "حزب البعث"

لماذا رفض بوتين حضور مؤتمر "سوتشي"؟

جابري أنصاري يشرح سبب تأخير انعقاد مؤتمر سوتشي ساعتين

داعية تونسي: بن سلمان يعامل المسلمين بنظام حكام أوروبا في العصور الوسطى!

ذوب آهن اصفهان يتاهل الى دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم

شاهد: وقف مصدوماً عند رأسه.. الوليد بن طلال يزور هذا الشخص بالمستشفى..

شاهد.. لماذا لا تطبع الدول الكثير من الأموال وتحل مشكلة الفقر والدين؟

الأکثر مشاهدة