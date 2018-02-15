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الرئيس الإيراني یصل الى الهند

الرئيس الإيراني یصل الى الهند
الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى الى مدينة حيدر آباد الهندية؛ وذلك في إطار زيارة رسمية تستغرق 3 ايام للهند.

العالم - إيران

وتاتي زيارة الرئيس الإيراني للهند بدعوة رسمية من رئيس وزراء هذا البلد 'ناريندا مودي'، ويرافقه في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية 'محمد نهاونديان'، ووزير الخارجية 'محمد جواد ظريف'، ووزير النفط 'بيجن نامدار زنغنة' و وزير الطرق وبناء المدن 'عباس آخوندي'، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة 'محمد شريعتمداري'، الى جانب رئيس مكتب رئاسة الجمهورية 'محمود واعظي'.

كما يرافق الرئيس روحاني في زيارته الحالية للهند وفد اقتصادي مكون من رجال الاعمال والتجار واصحاب القطاع الخاص في ايران.

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