كمالوندي: ايران ملتزمة بالاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخرى ملتزمة

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح ادلى به كمالوندي في مراسم تنظيم اول دورة للكشف عن الذرات وتحديد الجرعة (نظام تفتيش الحاويات باشعة فوتونية) والوقاية من الاشعة.

وفي هذه المراسم اعرب كمالوندي عن امله باستمرار مسيرة التفاهم المدرج في الاتفاق النووي والتنفيذ الكامل لتعهدات الاتحاد الاوروبي واللجنة الاوروبية، وفقا لما ورد في الملحق المتعلق بالاتفاق.

وصرح بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستظل ملتزمة بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي مادامت الاطراف الاخرى كلها ملتزمة بتعهداتها.



كما تحدث في هذه المراسم "موفقي" رئيس مركز ابحاث العلوم والفنون النووية وشرح في كلمته الاهداف والمواضيع التي تدرس في هذه المدرسة وقال: ان الهدف من انعقاد هذه الدورة هو التعويض عن قلة الدروس والدورات النظرية والعملية لفروع جامعية مثل فيزياء الذرات والهندسة والفيزياء النووية والرقي النوعي بدروس الكشف عن الذرات والمختبرات ذات الصلة في هذه المواضيع وكذلك الارتقاء بالمعرفة لدى الافراد الذين ينشطون في مراكز ومشاريع متعلقة بمصادر الاشعة.

من جانبه، اعلن مايكل هالت احد العلماء الاوروبيين الحاضرين في هذه المراسم بالنيابة عن مراكز الابحاث الاوروبية المشتركة، في جانب من حديثه، عن دعمه لتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي، مؤكدا على مواصلة التعاون في مجالات التكنولوجيا النووية.

واعتبر هالت الابحاث والتنمية وتبادل الخبرات في مختلف مجالات التكنولوجيا النووية، من ضمن القضايا المهمة في التعاون الدولي لهذه المراكز.

يذكر ان هذه الدورة المقامة التي انطلقت الثلاثاء الماضي، ستستمر لغاية يوم الاثنين من الاسبوع القادم.

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