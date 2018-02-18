اوروبا ترغب بانضمام ايران الى ممر الجنوب للغاز

العالم -إيران

وقال ماروس سفكوويتش في موتمر صحفي بشان الاجتماع الوزاري الرابع للمجلس الاستشاري لممر الجنوب للغاز ان الاتحاد الاوروبي يدعو لانضمام الدول التي تمتلك احتياطي الغاز الى هذا المشروع.

وأضاف ان كافة الخيارات اخذت بعين الاعتبار واننا مستعدون للتفاوض مع كافة الشركاء في ممر الجنوب للغاز بشان انضمام ايران الى هذا المشروع.

وأشار الى اجراء مفاوضات مع تركمانستان وايران بهذا الخصوص.

وتقرر ان يصل مشروع 'ممر الجنوب للغاز' الموارد الغازية لجمهورية آذربيجان الى الاتحاد الاوروبي مرورا بجورجيا وتركيا وذلك عقب ازالة العقبات في مجال الترانزيت وتعاون تعاون بلدان المنطقة.

وترغب ايران في تصدير الغاز الى الاتحاد الاوروبي في حال توفير الظروف المناسبة بما فيها الاسعار على سبيل المثال.

