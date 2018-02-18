بالصور.. انطلاق الاسبوع الثقافي الايراني - الكويتي في أهواز

العالم -إيران

وقال طباطبائي اليوم السبت إن هذا المعرض يستمر بأعمالة على مدى ثلاثة ايام؛ مشيرا الى اقامة معرض آخر للصور الفوتوغرافية ضمن الاسبوع الثقافي الكويتي، فضلا عن ورش عمل تدريبية وبرامج تعليمية وحوارية في جامعات اهواز، واقامة معرض لآثار الفنانيين وزيارة الاماكن السياحية والاثرية والدينية والثقافية بوصفها من البرامج الاخرى المدرجة على جدول اعمال هذا الحدث الثقافي.

واضاف المسؤول في وزارة الثقافة الايرانية ان نشاطات الاسبوع الثقافي 'الايراني - الكويتي'، ستتواصل في مدينة شيراز مركز محافظة فارس وذلك بعد ثلاثه ايام من انطلاقها في خوزستان حيث هناك برامج منوعة اعدت للضيوف الكويتيين.

ووصل الفنانون الكويتيون الى اهواز مساء الخميس للمشاركة في الاسبوع الثفافي الايراني الكويتي حيث من المقرر ان يزورون مدينتي شوش وشوشتر بمحافظة خوزستان في نهاية اعمال معرض الرسوم.



