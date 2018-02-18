اقامة مراسم ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

العالم - إيران

واقيمت مراسم الليلة الاولى للعزاء بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء بضعة الرسول الاكرم (ص) في حسينية الامام الخميني (رض) وحضرها ايضا عدد من المسؤولين وجمع غفير من المواطنين.

والقى حجة الاسلام كاظم صديقي كلمة في هذه المراسم، اشار فيها الى فضائل ام الائمة الاطهار (س)، معتبرا ان أهم امتحان الهي هو امتحان التمسك بالولاية.

وأوضح ان السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، جسدت العبودية التامة لله وكانت في قمة التمسك بالولاية ومن خلال خطبها التوجيهية قد فضحت الوجه القبيح للنفاق. كما القيت في هذه المراسم، مراثي دينية.

