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وفد فرنسي يصل طهران لدراسة اسباب سقوط "ATR-72"

وفد فرنسي يصل طهران لدراسة اسباب سقوط
الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير العلاقات العامة لمنظمة الطيران المدني الايرانية بان وفدا فرنسيا يضم 7 اعضاء وصل الى طهران مساء الثلاثاء للتعاون في مسار دراسة اسباب سقوط الطائرة "أي تي آر 72" التابعة لشركة آسمان للطيران الايرانية.

العالم - ايران 

وقال جعفر زادة في تصريح له الثلاثاء، انه وفقا للمعايير الدولية بامكان الدولة المصممة والمصنعة للطائرة ان تبعث مندوبا عنها بعد وقوع الحادث للمشاركة في دراسة اسبابه.

واضاف، انه بناء على ذلك فقد وصل الى طهران وفد من الدولة المصممة والمصنعة للطائرة يضم 3 اعضاء من اللجنة الحكومية الفرنسية لدراسة الحوادث و 4 اعضاء مندوبين عن الشركة المصنعة للطائرة "أي تي آر 72".

واوضح بان كندا هي الدولة المصنعة لمحرك الطائرة وقد ابدت استعدادها ايضا للتعاون في هذا المجال لارسال مستشارين عن الشركة المصنعة للمحرك الى ايران.

يذكر ان الطائرة "أي تي آر 72" التي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) وحينما كانت في رحلة لها صباح الاحد من طهران الى ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب ايران) اختفت عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها اثر تحطمها على بعد 14 ميلا من ياسوج في منطقة بادنا الجبيلة التابعة لسميرم بمحافظة اصفهان.

وعلى الفور بدات عمليات البحث عن حطام الطائرة لانتشال جثث ركابها الى ان تم صباح الثلاثاء العثور على حطام الطائرة وتم ارسال فرق الاغاثة والانقاذ الى المنطقة، حيث جري لغاية مساء الثلاثاء انتشال 30 جثة، وترافقت هذه العمليات بصعوبات جمة نظرا لوعورة هذه المنطقة الجبلية الشاهقة على ارتفاع اكثر من 4 الاف متر، اضافة الى درجات الحرارة المنخفضة جدا والتي تصل الى 20 تحت الصفر احيانا مصحوبة بتساقط الثلوج واجتياح العواصف الثلجية والرياح الباردة.

وستتواصل صباح اليوم الاربعاء عمليات البحث لانتشال بقية الجثث.

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