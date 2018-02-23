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رئيس مجلس الشيوخ الروماني يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق النووي

رئيس مجلس الشيوخ الروماني يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق النووي
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس مجلس الشيوخ الروماني 'كالين تاريتشه انو' الاتفاق النووي بانه يصب في مصلحة الامن والسلام في المنطقة مؤكدا على ضرورة التزام جميع الاطراف المعنية به.

العالم - إيران

وخلال لقائه السفير الايراني لدى بوخارست 'حميد معير' اشار انو إلى اواصر العلاقات التاريخية بين البلدين، داعيا الى توثيق التعاون البرلماني بينهما.

كما رحب بتعزيز العلاقات الثنائية مع ايران في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية مؤكدا ان الاتفاق النووي ترك تاثيرا ايجابيا على الاقتصاد الايراني واضافة الى ذلك إن تقييم الاتفاق يؤكد انه يصب لصالح الشعب الايراني.

وفيما اشار الى مشاركة ايران الفاعلة في تسوية الازمة التي تعاني منها سوريا، اكد انه على الدول الصديقة لسوريا ان تسهم في اعادة اعمار ما دمرته الحرب فيها وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها.

وفي جانب اخر من تصريحاته نوه الى موقع ايران الاستراتيجي في منطقة الشرق الاوسط وكذلك الموقع الجغرافي لرومانيا في اوروبا كونها تعد جسرا يربط ايران باوروبا ودعا الى استثمار الاتفاق النووي في تعزيز العلاقات الثنائية سيما في مجال التعاون البرلماني خدمة لمصالح الشعبين الروماني والايراني.

من جانبه اشار معير خلال هذا اللقاء الى عزم مجلس الشورى الاسلامي عليى تعزيز العلاقات البرلمانيه مع رومانيا واضاف ان تبادل الوفود البرلمانية بين طهران وبوخارست يأتي في سياق الاجراءات الايجابية التي ستسهم في توطيد التعاون البرلماني.

واضاف ان السفارة الايرانية في بوخارست وبالتعاون مع رئيس مجموعة الصداقة الايرانية في البرلمان الروماني ادرجت زيارة وفد برلماني ايراني لبوخارست على جدول اعمالها.

 

 

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