عراقجي: تبجحات ترامب انتهاك صريح لنص الاتفاق النووي

العالم - إيران

وخلال زيارته إلى لندن لبحث العلاقات الايرانية البريطانية وفي كلمة له القاها في مركز أبحاث «تشتم هاوس» تطرّق عراقجي الى ثلاثة مصطلحات خلقت ضبابية في ديمومة الالتزام بالاتفاق النووي أولها اعتقاد البعض في الداخل والخارج الايراني بأنّ هذه المعاهدة هي معاهدة اقتصادية إلّا أنها في الحقيقة معاهدة واردة في سياق نظام حظر انتشار الاسلحة النووية مع وجود نتائج اقتصادية تزيل الحصار والحظر الاقتصادي، فلو تحدثنا عن الاتفاق النووي فلا يعني ذلك إختيارنا للسوق الاوروبية أو الأمريكية بل اختيار طريق صادّ لانتشار الاسلحة النووية وهذا إنتخاب أمني لا اقتصادي.

ثانياً قال عراقجي بأنّ الاتفاق النووي لا يمت بصلة لأي ملف آخر حيث قمنا نحن آنذاك بفصل الاتفاق عن جميع الملفات الاخري، معتبراً الربط بينه وبين قضايا كالملف الصاروخي وسوريا واليمن وما شابه ذلك خطأ فادحاً سيعقّد الاُمور ورأى انه من الأفضل معالجة كل ملف على حدة.

ثالثاً لم يعتبر عراقجي الاتفاق النووي إتفاقاً تنتهي صلاحيته في تاريخ محدد بل هو التزام ايراني تام بعدم إمتلاك أسلحة نووية ودائم وفق العبارة الواردة نصياً في الاتفاق:«تؤكد ايران مهما كانت الظروف أن لا تقترب من أي نشاط يؤدي الى امتلاكها للأسلحة النووية».

وعن تطلعات ايران بعد توقيعها على الاتفاق النووي قال عراقجي: تأمل ايران بأن يسمح هذا الاتفاق لها بتطوير نشاطاتها في الصناعات النووية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً القيود التي وافقت عليها ايران في الاتفاق النووي جاءت بغرض خلق الثقة فحسب. وحينما تنتهي هذه القيود فلا يعني ذلك بأننا سنزاول نشاطاً تسليحياً نووياً فنحن أعضاء في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.

وأضاف عراقجي بأننا قمنا بتعزيز الثقة وطمأنة الدول الاُخرى المتفاوضة معنا من خلال تنفيذنا للبروتوكول الاضافي تطوعا،ً منوهاً إلى استعداد مجلس الشورى الاسلامي الايراني للمصادقة على البروتوكول إن التزمت الولايات المتحدة واوروبا بتعهداتها.

وخاطب مساعد وزير الخارجية الايراني المجتمعين قائلاً: إنكم على علم بالشروط التي وضعها ترامب وتهديداته التي يطلقها والخطوط الحمراء التي يرسمها لنا فهذا النوع من التصرف سيقوض الاتفاق وتعلمون بان الاتفاق كان نجاحا كبيرا بالنسبة لكم (5+1) ونحن الذين التزمنا به وهذا ليس كلامي أنا بل هو وفق ما جاء في بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر عراقجي في كلمته أنّ الاتفاق النووي لم يكن ناجحا بالنسبة لايران لأنها لم تلمس نتائجه الاقتصادية بسبب عدم الغاء الحظر بصورة كاملة فالولايات المتحدة تنقض الاتفاق يوميا وتدعو الى إدخال تعديلات عليه أو تتوعد بتمزيقه، مندداً بالتصرفات اللابنّاءة للولايات المتحدة حيال هذا الاتفاق واصفاً سلوك هذا البلد بالسم الزعاف للنشطاء الاقتصاديين.

كما ندد عراقجي بتصريحات الجنرال مك مستر في مؤتمر مونيخ حين خاطب المشاركين بضرورة الإجتناب عن مزاولة التجارة مع ايران واصفاً ذلك نموذجاً من نماذج نقض الاتفاق النووي الذي تنص بنوده على ان لا يقوموا (كبار المسؤولين) بمنع تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران.

وختاماً أشارعراقجي الى قضايا اليمن وسوريا والاوضاع الاقليمية الراهنة، مؤكدا دور ايران الرامي الى ارساء السلام والأمن في المنطقة، مشيراً إلى جهودها في مكافحة الدواعش الارهابيين الذين لولا مواجهة ايران لهم لكانت بغداد ومدن أخرى الآن تحت سيطرتهم.

واكد مساعد الخارجية الايرانية عقيدة ايران الراسخة في حل ملفات المنطقة عبر الطرق السلمية، متمنياً أن تتفهم باقي الدول هذه الحقيقة.

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