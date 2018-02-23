كمالوندي: على أوروبا الضغط على أمريكا للالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي

العالم – إيران

وأشار بهروز كمالوندي الى صدور التقرير العاشر للوكالة الدولية حول التزام ايران بتعهداتها بالاتفاق النووي، قائلا، بالنظر الى الاجراءات الامريكية ضد الاتفاق النووي من الضروري ان يمارس الاوروبيون الضغط اللازم على الامريكان لكي يكونوا ملتزمين بالاتفاق النووي.

وكان مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، قد اعلن امس الخميس ان التقرير الجديد للوكالة والذي يعتبر التقرير العاشر منذ تنفيذ الاتفاق النووي والتقرير الفصلي التاسع الى مجلس حكام الوكالة للتحقق من الالتزام بالاتفاق النووي اكد مرة اخرى ان اجراءات وانشطة ايران النووية تتطابق بالكامل مع الاتفاق النووي.

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